Boom di ibride in Lombardia nel 2026 | la risposta delle concessionarie

Nel 2026, in Lombardia, il mercato delle auto ibride vive un vero e proprio boom. Secondo i dati di UNRAE, a gennaio le vendite di veicoli full hybrid sono aumentate del 32,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, arrivando a rappresentare oltre la metà delle vendite totali con una quota del 51,9%. Le concessionarie rispondono a questa forte domanda con maggiore disponibilità di modelli ibridi.

Da non perdere gli Open week di domenica 15 e domenica 22 marzo per scoprire la nuova bestseller full hybrid urbana con drive test gratuiti In Lombardia, regione leader con quasi 7 miliardi annui di spesa per mobilità ibrida, queste utilitarie stanno ridefinendo la quotidianità su strada. Il modello, da 18.900€, è già disponibile negli showroom Autovittani di Lecco, Como, Cantù e Sondrio, aperti anche nelle domeniche del 15 marzo negli showroom di Lecco, Como, Cantù (escluso Sondrio) e 22 marzo. Il nuovo motore E-Tech full hybrid 1.8 da 160 CV gestisce in modo intelligente la combinazione tra unità termica ed elettrica, ottimizzando consumi ed efficienza in ogni scenario di guida. 🔗 Leggi su Today.it

