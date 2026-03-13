Bonito arrestati due uomini durante una perquisizione

Durante una perquisizione, due uomini sono stati arrestati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino. L'operazione fa parte delle attività di contrasto alla criminalità predatoria avviate dalle forze dell'ordine nella zona. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle accuse specifiche nei confronti delle persone coinvolte.

Prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalità predatoria condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino. I militari dell’Arma si sono quindi attivati contattando i supermercati della zona, accertando che presso una delle attività commerciali risultava effettivamente un consistente ammanco proprio di lattine di tonno. Alla luce delle evidenze emerse, i due stranieri sono stati tratti in arresto e associati alla Casa Circondariale di Ariano Irpino. La refurtiva è stata restituita all’avente diritto mentre i sacchetti sono stati sottoposti a sequestro. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

