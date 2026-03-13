Cillian Murphy e Barry Keoghan, protagonisti di Peaky Blinders: The Immortal Man, hanno espresso interesse riguardo a una possibile partecipazione al nuovo film di 007. Durante un'intervista, hanno commentato la possibilità di collaborare con Steven Knight per le prossime avventure dell'agente segreto. I due attori hanno condiviso le loro opinioni senza fornire dettagli specifici sulla loro eventuale presenza nel progetto.

I due attori, star del film Peaky Blinders: The Immortal Man, hanno parlato di una possibile collaborazione con Steven Knight in occasione delle prossime missioni dell'agente 007. Il prossimo film con protagonista l'agente 007 non ha ancora ufficialmente un protagonista e le star di Peaky Blinders, Cillian Murphy e Barry Keoghan, hanno ora rivelato se vogliono essere coinvolti. A scrivere la sceneggiatura della prossima avventura di James Bond sarà infatti Steven Knight, autore dello show cult e del progetto sequel. Da Peaky Blinders a James Bond? Durante un'intervista rilasciata a Extra TV, le due star di Peaky Blinders: The Immortal Man hanno svelato se valuterebbero l'opportunità di un'apparizione nel ventiseiesimo film con protagonista l'agente segreto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Bond 26: Cillian Murphy e Barry Keoghan svelano se vorrebbero essere coinvolti

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