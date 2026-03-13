Bonaccorti l’ex marito | Il passaggio da Rai a Mediaset momenti critico per lei

L’ex marito di Bonaccorti ha commentato che il passaggio dalla Rai a Mediaset è stato un momento difficile per lei. Ricorda che conduceva una trasmissione mattutina chiamata “Ciao Enrica” e che quel cambiamento le ha causato molto stress. La frase evidenzia il disagio vissuto durante quella fase.

“Il momento più complicato per Enrica è stato il passaggio da Rai a Mediaset. Lei conduceva una trasmissione la mattina presto si chiamava “Ciao Enrica”, è stato per lei molto stressante”. Il ricordo di Daniele Pettinari ex marito di Enrica Bonaccorti fuori dalla camera ardente a Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bonaccorti, l’ex marito: "Il passaggio da Rai a Mediaset momenti critico per lei” Articoli correlati Leggi anche: Enrica Bonaccorti, Eleonora Daniele: “Con lei ho passato i momenti più belli della mia vita” Leggi anche: Enrica Bonaccorti e la truffa da 100 milioni, il caso scandalo in casa Mediaset Altri aggiornamenti su Bonaccorti l'ex marito Il passaggio da... Temi più discussi: Enrica Bonaccorti, chi è l’ex marito Daniele Pettinari e l’ultimo compagno Giacomo Paladino: tutti gli amori della conduttrice; Enrica Bonaccorti, chi era l’ex marito Daniele Pettinari; Gli amori di Enrica Bonaccorti: il matrimonio (difficile) con Daniele Pettinari, la lunga storia con Giacomo Paladini; Mattino Cinque: Addio a Enrica Bonaccorti, è morta all'età di 76 anni Video. Enrica Bonaccorti, tutti gli amori della conduttrice: l’ex marito e l’ultimo compagnoLa vita privata e sentimentale dell’attrice ligure è stata segnata da tante relazioni importanti, come quella con Michele Placido o Renato Zero ... libero.it L’ex marito di Enrica Bonaccorti torna dopo 40 anni per l’ultimo saluto. Caterina Balivo lo stroncaL'ex marito di Enrica Bonaccorti alla camera ardente per incontrarla dopo 40 anni ma la Balivo non resta in silenzio e dice tutta la verità ... ultimenotizieflash.com Alla camera ardente di Enrica Bonaccorti, morta il 12 marzo a 76 anni, arrivano i ricordi di chi le è stata accanto dentro e fuori dalla tv - facebook.com facebook Quello che avrebbe voluto Enrica Bonaccorti sarebbe stato proprio questo: non un dolore plumbeo ad accompagnare la scomparsa, bensì sorrisi, ricordi gioiosi a descrivere una donna ironica e volitiva, simpatica e sensibile. Proprio quello che fa Mara Venier. x.com