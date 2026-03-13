Bonaccorti l’agente Quattrini | Enrica e la figlia Verdiana due corpi e un’anima

Andrea Quattrini, agente di Enrica Bonaccorti, ha dichiarato che l’attrice e sua figlia Verdiana sono unite da un legame profondo, descrivendole come

(Adnkronos) – "Il sorriso non lo nascondeva mai". Andrea Quattrini, agente storico di Enrica Bonaccorti, ha ricordato oggi la sua amica e cliente in collegamento con La volta Buona direttamente dalla camera ardente, nella clinica Ars Medica a Roma dove la conduttrice si è spenta ieri all'età di 76 anni. "Lei è stata una grande.

Quello che avrebbe voluto Enrica Bonaccorti sarebbe stato proprio questo: non un dolore plumbeo ad accompagnare la scomparsa, bensì sorrisi, ricordi gioiosi a descrivere una donna ironica e volitiva, simpatica e sensibile. Proprio quello che fa Mara Venier. x.com