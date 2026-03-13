Bombe sulle tende di Beirut Tel Aviv non intende fermarsi

Alle 14 e alle 16 si sono verificati bombardamenti sulle tende a Beirut, mentre a Tel Aviv si conferma la volontà di proseguire con le azioni. Gli attacchi sono avvenuti durante l’iftar, il momento in cui i fedeli rompono il digiuno durante il Ramadan. Non ci sono al momento dettagli su eventuali vittime o danni.

I bombardamenti annunciati alle due di pomeriggio e poi alle quattro arrivano all’ora dell’iftar, la rottura del digiuno rituale del mese di Ramadan. Oltre all’impatto devastante, hanno un valore fortemente simbolico: ancora una volta vengono colpiti quartieri che si trovano fuori da Beirut sud, l’ormai famosa Dahiyeh. Alle cinque e trenta cominciano i raid su Bachoura, centralissimo quartiere di Beirut a maggioranza sciita a ridosso di piazza dei Martiri e della famosa moschea al Amin, quella dal tetto blu. Subito dopo viene fatto sgomberare l’adiacente quartiere di Zuqaq al-Blat, che fronteggia il Grand Serail, sede del parlamento, dove un edificio viene prontamente colpito dall’aviazione israeliana. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Bombe sulle tende di Beirut. Tel Aviv non intende fermarsi Articoli correlati Forti esplosioni a Tel Aviv durante ultimo attacco dall’Iran. Beirut colpita al cuoreForti esplosioni si sono sentite nel cielo di Tel Aviv durante l’ultimo attacco dall’Iran. Il fronte del Libano. Tel Aviv avanza a sud. Bombe ed evacuazioniIsraele in Libano è costretto dagli eventi a combattere una guerra sostanzialmente già vinta con l’operazione del 2024, quando con grande forza... Una selezione di notizie su Tel Aviv Temi più discussi: Dopo la sbornia nazionalista, su Israele pesano gli effetti dell’attacco; Trump: Il petrolio calerà. Nuovi raid israeliani su Beirut, rappresaglie di Hezbollah e Iran; Vista dall’alto | Guerra in Medio Oriente, cosa mostrano mappe e immagini satellitari; Trump non esclude l'invio di truppe di terra. Smentita scorta a petroliera da parte di nave Usa. Il cielo di Tel Aviv come in Guerre stellari, giornalisti e stranieri a filmare le esplosioniL'inviato di Sky News Arabic si è piazzato su un terrazzino in mezzo ai grattacieli di Tel Aviv, e quando suonano le sirene anziché correre nel rifugio più vicino impugna il microfono e trasmette in d ... ansa.it Polizia Tel Aviv, 'l'Iran ha colpito i civili con bombe a grappolo'La polizia israeliana riferisce che nell'ultimo attacco missilistico iraniano alcuni impatti nel centro di Israele sono stati causati da submunizioni provenienti dalla testata di una bomba a grappolo. ansa.it Il governo guidato dal premier socialista Pedro Sánchez ha confermato che Ana Salomon Pérez, già rientrata in patria lo scorso autunno, non tornerà a Tel Aviv. L’ambasciata spagnola resterà operativa, ma senza il suo massimo rappresentante diplomatico: a - facebook.com facebook Escalation Spagna-Israele, Sánchez ritira definitivamente l’ambasciatrice da Tel Aviv x.com