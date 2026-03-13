Bomba bellica | agricoltore la scopre artificieri la fanno

Durante le operazioni di aratura in via Pratilli a Santa Maria Capua Vetere, un agricoltore ha scoperto un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Sul posto sono intervenuti gli artificieri che hanno messo in sicurezza l’area e rimosso la bomba. La zona è stata evacuata temporaneamente per permettere le operazioni di bonifica senza rischi.

Un ordigno bellico risalente al conflitto mondiale è stato rinvenuto durante le operazioni di aratura in via Pratilli a Santa Maria Capua Vetere. L’intervento combinato tra forze dell’ordine e genio militare ha permesso lo smaltimento sicuro dell’esplosivo senza danni o feriti. L’agricoltore, mentre lavorava il terreno, ha notato l’oggetto incastrato negli attrezzi agricoli e ha immediatamente allertato le autorità competenti. La scoperta, avvenuta nella mattinata del 13 marzo 2026, ha richiesto un coordinamento complesso tra diverse istituzioni per garantire la sicurezza pubblica. La catena di sicurezza attivata. Appena ricevuta la segnalazione, i Carabinieri della locale compagnia si sono recati sul posto insieme alla polizia municipale di Santa Maria Capua Vetere. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bomba bellica: agricoltore la scopre, artificieri la fanno Articoli correlati Gli artificieri dell'Esercito fanno brillare bomba della seconda guerra mondiale a BastigliaNella giornata di oggi, venerdì 6 febbraio, gli artificieri dell'Esercito provenienti dal 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza hanno portato a... Leggi anche: Treviglio, boato in zona nord: artificieri fanno brillare una bomba a mano (da esercitazione) Aggiornamenti e notizie su Bomba bellica Argomenti discussi: Agricoltura industriale: quando la chimica bellica finisce nei campi. Bomba della seconda guerra mondiale scoperta in un terrenoTrova una bomba della seconda guerra mondiale mentre lavora nel proprio fondo. É quanto accaduto a Santa Maria Capua Vetere in via Pratilli dove un agricoltore mentre arava il terreno ha rinvenuto una ... casertanews.it Ordigno bellico in un terreno agricolo ad Aprilia, il piano per la rimozione. Famiglie evacuateLe operazioni nella giornata di sabato 14 marzo interesseranno una vasta area nella zona di Campo di Carne. Tutte le informazioni ... latinatoday.it