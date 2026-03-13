Durante l'ottavo di finale tra Bologna e Roma allo Stadio Renato dall’Ara, l’arbitro Calvarese ha utilizzato la moviola per analizzare un episodio coinvolgente Miranda e il gol di Pellegrini. La partita ha visto diverse decisioni contestate, con l’attenzione rivolta in particolare a una scena chiave che ha influenzato l’andamento del match. La serata ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Nell’ottavo di finale che si è disputato ieri allo Stadio Renato dall’Ara di Bologna il risultato è di buon auspicio per i giallorossi, ma non sono mancate le polemiche arbitrali. Gli episodi più discussi sono uno per parte: il doppio giallo per Miranda e il contatto tra Malen e Freuler sul gol di Pellegrini. Inoltre, L’arbitro tedesco Jablonski non è stato del tutto convincente sulla gestione dei cartellini, adottando un metro di giudizio abbastanza permissivo. Bologna e Roma, abituate all’interpretazione arbitrale italiana che è piuttosto rigida, si sono dovute adattare all’approccio disciplinare di Jablonski, con l’augurio che questo divario di gestione arbitrale tra Europa e Italia possa gradualmente ridursi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Bologna-Roma, moviola Calvarese: episodio Miranda e l’analisi sul gol di Pellegrini

