Bologna-Roma le pagelle | Bernardeschi capolavoro da 7,5 Zaragoza impresentabile 4,5
Nella partita tra Bologna e Roma, Bernardeschi ottiene il voto più alto con un 7,5 grazie a un capolavoro, mentre Zaragoza riceve un 4,5 per la sua prestazione. Rowe contribuisce con un'azione decisiva nel gol, mentre Joao Mario commette un errore grave. Tra i giallorossi, i giocatori si distinguono per diversi livelli di rendimento.
Rowe magico nell'azione del gol, mentre Joao Mario combina un disastro. Tra i giallorossi i migliori sono Svilar e Malen, mentre Celik soffre troppo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Bologna-Roma 1-1, le pagelle: Bernardeschi (7) ispirato, Pellegrini (7) incide, Malen (6,5) fa reparto da soloTutto rimandato al match di ritorno, Bologna e Roma pareggiano 1-1 nell'andata degli ottavi di Europa League.
Pagelle Bologna-Roma 1-1: errore clamoroso di Joao Mario, Malen e Pellegrini ringraziano. Bernardeschi leaderLa Roma pareggia a Bologna grazie al gol di Pellegrini, nato da un erroraccio di Joao Mario. Bernardeschi trascinatore dei rossoblù, Rowe fondamentale ... sport.virgilio.it
Bernardeschi trascinante, male Joao Mario | Malen sempre una minaccia, Pellegrini precisoLE PAGELLE DEL BOLOGNA Skorupski 6 - In occasione del gol subito non esce benissimo, ma non avrebbe comunque potuto evitare il pari. Joao Mario 5 - Qualche buono spunto in attacco, ma commette un erro ... msn.com
EUROPA LEAGUE I Bologna-Roma termina 1-1 nell'andata degli ottavi di finale. Al vantaggio di Bernardeschi al 51' risponde Pellegrini per i giallorossi al 71' CRONACA e FOTO #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/03/12/europa-league-bo - facebook.com facebook
Bologna-Roma, nel derby europeo vince la paura: finisce 1-1 x.com