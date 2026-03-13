Durante la partita tra Bologna e Roma allo Stadio Renato Dall’Ara, terminata 1-1, l’arbitro tedesco Sven Jablonski ha preso decisioni che hanno suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Le scelte dell’arbitro sono state al centro dell’attenzione, con alcuni che hanno contestato le sue decisioni. La partita si è conclusa senza ulteriori sanzioni o episodi che abbiano modificato il risultato.

Lo scontro di mercoledì sera allo Stadio Renato Dall’Ara si è concluso con un pareggio sul 1-1 tra Bologna e Roma, ma il vero nodo della partita risiede nelle scelte arbitrali del tedesco Sven Jablonski. L’allenatore Vincenzo Italiano e il giocatore Santiago Castro hanno sollevato gravi dubbi sulla gestione dell’incontro, sostenendo che l’arbitro sia stato eccessivamente permissivo nei confronti delle azioni di gioco degli avversari. Il risultato finale non riflette pienamente la dinamica di campo: Federico Bernardeschi ha realizzato una rete al secondo tempo per i padroni di casa, mentre Lorenzo Pellegrini ha trovato il pari dopo un controllo VAR prolungato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna-Roma: l’arbitro tedesco ha favorito la Roma?

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