Bologna-Roma | lampi di Robinio Vaz

Durante la partita tra Bologna e Roma, Robinio Vaz è entrato in campo nel secondo tempo sostituendo Bryan Zaragoza. Da subito ha mostrato le sue qualità, contribuendo ad aumentare l’offensiva della squadra e facilitando le opportunità per Donyell Malen. La sua presenza ha avuto un impatto evidente sulla manovra offensiva, portando più spazi e occasioni di attacco.

Robinio Vaz, subentrato all'intervallo di Bologna-Roma al posto di Bryan Zaragoza, ha finalmente dato un saggio delle sue qualità, aumentando il peso offensivo della squadra e creando molti spazi per Donyell Malen. Il giovane francese, data anche la penuria di uomini in attacco, può ora rappresentare un'opzione credibile per Gian Piero Gasperini. Impatto positivo contro il Bologna. La formula iniziale scelta da Gasperini per la gara contro il Bologna è stata quella del 3-4-1-2, con Cristante ad agire da incursore dietro le due punte: Malen sul centrosinistra e Zaragoza sul centrodestra. Tante, però, le difficoltà offensive dei giallorossi nella prima frazione di gioco.