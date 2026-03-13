Bologna-Roma 1-1 | si deciderà tutto all’Olimpico

Nel primo incontro degli ottavi di finale di UEFA Europa League 202526, Bologna e Roma hanno pareggiato 1-1. La partita si è svolta allo stadio Dall'Ara, con entrambe le squadre che hanno segnato un gol ciascuna nel corso del secondo tempo. La sfida si decide ora nel ritorno che si giocherà all'Olimpico.

Nel primo atto degli ottavi di finale di UEFA Europa League 202526, Bologna e Roma hanno pareggiato 1?1 allo Stadio Renato Dall'Ara, in una partita combattuta che vede i rossoblù passare in vantaggio con Bernardeschi e la Roma rispondere nella ripresa con Pellegrini: un risultato che lascia completamente aperto il doppio confronto prima del ritorno all' Olimpico la prossima settimana. Primo tempo equilibrato e ritmi sostenuti. La partita si apre con grande concentrazione da parte di entrambe le squadre. Nel corso del primo tempo il ritmo è sostenuto ma le occasioni da gol restano poche: il Bologna prova a costruire azioni offensive mantenendo il possesso nella metà campo avversaria, mentre la Roma cerca di controllare il gioco con ordine e compattezza difensiva.