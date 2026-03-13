Bologna frasi jihadiste e minacce di morte su Tik Tok | denunciato maliano

Un cittadino maliano residente a Bologna è stato denunciato in stato di libertà per aver pubblicato su TikTok frasi jihadiste e minacce di morte. Le autorità hanno scoperto i contenuti e avviato le indagini, che hanno portato alla denuncia dell'uomo. La vicenda riguarda la diffusione di messaggi violenti attraverso i social media. La polizia ha sequestrato dispositivi elettronici dell’individuo.

Un cittadino maliano residente a Bologna è stato denunciato in stato di libertà per il reato di istigazione a delinquere aggravato dall'utilizzo di strumenti informatici La Digos ha dato seguito a un decreto di perquisizione personale, locale e informatica dell'indagato. Nei filmati acquisiti, l'indagato pronunciava in dialetto africano frasi dal chiaro tenore intimidatorio, manifestando la volontà di uccidere un altro utente dello stesso social network e istigando così i suoi follower. A destare particolare attenzione, anche i riferimenti a tematiche religiose fondamentaliste, accompagnate da espressioni riconducibili alla retorica jihadista.