Bologna applausi e rimpianti Dominio rossoblù e magia di Berna Joao Mario regala il pari alla Roma L’Europa passerà dall’Olimpico
A Bologna, la partita si è conclusa con applausi e qualche rimpianto. La squadra di casa ha dominato il gioco, mentre il giocatore del Berna ha regalato momenti di magia. La Roma ha pareggiato grazie a un gol di Joao Mario. La qualificazione europea passerà dall’Olimpico, mentre allo stadio felsineo si festeggia e si riflette sulle occasioni sfumate.
Nello scenario post-apocalittico delle italiane in Europa, un fascio di luce arriva dal Dall’Ara: c’è ancora vita sul pianeta Bologna. Eccome se c’è. La sostanza nell’andata degli Ottavi con la Roma è molto più grande di quanto la forma racconti. Uno a uno il risultato, che condanna il popolo rossoblù a una settimana di passione. Ma la prestazione autorevole e convinta contro la più quotata Roma di Gasperini è un atto di espiazione vera e propria, per i ragazzi di Italiano, che arrivavano pieni di ’peccati’ al grande evento. E invece la notte di Europa League restituisce a tutti gli effetti il vero Bologna, quello annacquato in campionato, ma che in coppa ha sempre le bollicine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
