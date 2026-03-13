Bologna applausi e rimpianti Dominio rossoblù e magia di Berna Joao Mario regala il pari alla Roma L’Europa passerà dall’Olimpico

A Bologna, la partita si è conclusa con applausi e qualche rimpianto. La squadra di casa ha dominato il gioco, mentre il giocatore del Berna ha regalato momenti di magia. La Roma ha pareggiato grazie a un gol di Joao Mario. La qualificazione europea passerà dall’Olimpico, mentre allo stadio felsineo si festeggia e si riflette sulle occasioni sfumate.