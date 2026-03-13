Durante la trasmissione “Otto e mezzo” di ieri sera, si è acceso un acceso scontro tra Italo Bocchino e il duo formato da Marco Travaglio e Lilli Gruber. La discussione è stata particolarmente intensa, con Bocchino che ha citato un episodio di 30 anni fa riguardante Borsellino, suscitando reazioni forti. La trasmissione ha visto quindi un confronto molto acceso tra i protagonisti, con toni spesso duri e diretti.

Lo scontro, a “ Otto e mezzo “, ieri sera, come al solito è stato durissimo tra Italo Bocchino da un lato e il duo Travaglio-Gruber dall’altro, visto che ormai si spalleggiano a vicenda se c’è da parlare male del governo di centrodestra. Sul tema della giustizia e del referendum Bocchino, a un certo punto, ha tirato in ballo due icone assolute per gli italiani, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. “Fate attenzione quando li citate a sostegno delle tesi del No.”, ha detto il direttore editoriale del “ Secolo d’Italia ” riportando le parole di Falcone quando disse che si sentiva “bollato come nemico della magistratura perché ritengono che io voglia sottomettere il pm all’esecutivo” proprio perché favorevole alla separazione delle carriere”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bocchino cita Borsellino, brutto scivolone della Gruber: “Italo, è roba di 30 anni fa: lascia stare i morti!” (video)

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