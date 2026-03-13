Blessano domenica 15 marzo Mostra Mercato Ornitologica

Domenica 15 marzo si svolgerà a Blessano la 47ª Mostra Mercato Ornitologica, un appuntamento tradizionale organizzato dalla Pro Loco locale. L’evento, molto partecipato nel corso degli anni, coinvolge l’intero paese e si inserisce tra le manifestazioni annuali più attese dalla comunità. La giornata vedrà esposizioni e scambi di uccelli, attirando appassionati e visitatori da diverse zone.

Fra le manifestazioni annuali, sempre molto partecipate, organizzate dalla Pro Loco Blessano torna la Mostra Mercato Ornitologica, giunta quest’anno alla sua 47ª edizione, in programma domenica 15 marzo 2026, evento che coinvolgerà tutto il paese di Blessano. Lo storico evento nasce nel solco delle fiere e mercati tradizionali che si svolgevano in diverse località del Friuli. Nel tempo, questo tipo di economia è diventato marginale, ma è rimasta viva la tradizione, il ricordo e la voglia di incontrarsi e di fare festa. In quasi cinque decenni la festa di Blessano si è sviluppata ed evoluta, portando nuove attrattive. Il pubblico potrà... 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Blessano, domenica 15 marzo Mostra Mercato Ornitologica Articoli correlati Mercati, sapori e musica: torna la storica Mostra ornitologica di BlessanoScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Lo storico evento... Barcellona-Siviglia (domenica 15 marzo 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Andalusi in trasferta al Nou CampIl Barcellona sapeva che la trasferta di Newcastle non sarebbe stata una passeggiata ma la sofferenza dei catalani è stata anche maggiore del... Una raccolta di contenuti su Mostra Mercato Ornitologica Argomenti discussi: Mercati, sapori e musica: torna la storica Mostra ornitologica di Blessano, 15 marzo 2026; 47ª Mostra Mercato Ornitologica di Blessano. Blessano in festa: torna la storica Mostra Ornitologica tra animali, sapori e musicaBlessano ospita la 47ª Mostra Mercato Ornitologica: animali, mostra cinofila, musica e sapori della tradizione friulana. nordest24.it