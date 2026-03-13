blanco annuncia le prime date del tour estate 2026

Blanco ha comunicato le date delle prime tappe del suo tour estivo 2026, che seguirà quello già programmato nei palasport. Le date sono state rese pubbliche e riguardano diverse città italiane. L'artista ha condiviso le informazioni attraverso i canali ufficiali, senza ulteriori dettagli sui dettagli logistici o sui contenuti dello spettacolo.

Blanco annuncia le prime date del suo tour estivo che farà seguito a quello nei palasport che sta per iniziare. Dopo aver annunciato l’uscita del nuovo album MA’, atteso il 3 aprile 2026 per EMI Records Italy (Universal Music Italy) con la direzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic Music Group), e alla vigilia de Il primo tour nei palazzetti – il grande ritorno dal vivo che tra aprile e maggio lo vedrà protagonista nei principali palazzetti italiani – Blanco svela le date del Tour Estate 2026, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti. Questa nuova serie di concerti che lo porterà sui palchi dei principali festival... 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

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