Bitcoin a 1 milione | la matematica dei beni rifugio

Il CIO di Bitwise ha aperto un dibattito sulla possibilità che un singolo Bitcoin possa arrivare a valere un milione di dollari, sostenendo che questa previsione si basa su calcoli matematici legati alla crescita del mercato globale dei beni rifugio. La sua analisi si concentra sulla relazione tra l’aumento della domanda e la valorizzazione della criptovaluta, senza entrare in considerazioni di natura emotiva o di mercato.

Il CIO di Bitwise, Matt Hougan, ha rilanciato il dibattito sulla possibile quotazione di un singolo Bitcoin a un milione di dollari, presentando la previsione non come speculazione irrazionale ma come conseguenza matematica della crescita del mercato globale dei beni rifugio. Secondo le stime riportate, se il mercato dei valori rifugio continuerà a crescere al tasso medio annuo del 13% e Bitcoin catturerà una quota del 17% di quel paniere, il prezzo target sarà raggiunto senza bisogno di scenari da moonboy. I dati indicano che attualmente il mercato globale dei beni rifugio ammonta a circa 38 trilioni di dollari, una cifra che include oro e immobili acquistati per preservare la ricchezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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