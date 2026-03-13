Bistecca sì ma solo di carne L' Europa ferma le imitazioni e protegge il nome

L’Unione Europea ha deciso di limitare l’uso del termine “bistecca” esclusivamente a carne di origine animale, dopo un accordo tra Commissione, Consiglio e Parlamento Europei. Le nuove regole modificano il regolamento dell’Organizzazione Comune dei Mercati agroalimentari e stabiliscono che prodotti vegetariani o vegani non potranno più usare questa denominazione, che resterà riservata alla carne tradizionale.

L'intesa europea punta a contrastare il cosiddetto "meat sounding" ovvero l'uso di denominazioni tipiche della carne per prodotti che carne non sono La bistecca si chiamerà così solo se di origine animale. È quanto emerge dall'accordo di Trilogo raggiunto tra Commissione Europea, Consiglio dell'Unione Europea e Parlamento Europeo sulle modifiche al regolamento relativo all'Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) agroalimentari. Tra le novità principali c'è il divieto di utilizzare termini come "carne" o "bistecca" per indicare prodotti ottenuti da colture cellulari o altre imitazioni che non derivano da animali. Una battaglia, questa, portata avanti da Coldiretti Toscana e sostenuta anche dall'europarlamentare Pd, ed ex sindaco di Firenze, Dario Nardella per avere maggiore trasparenza nelle etichette e nella comunicazione alimentare.