Una bambina nata nel 2017 con l’HIV non è mai stata sottoposta a cure, né i genitori hanno informato i medici della sieropositività durante la gravidanza. I genitori sono chiamati a processo e affermano che dimostreranno come stanno davvero le cose. La vicenda si è sviluppata a Bologna e riguarda il mancato intervento sanitario sulla minore fino ai sei anni di età.

Bologna, 13 marzo 2026 – Non solo non hanno detto che lei era sieropositiva mentre era incinta ma, una volta che la bimba è nata, nel 2017, non hanno fatto nulla per scoprire se la piccola avesse contratto l’Aids e nemmeno per curarla. Queste le accuse, pesantissime, mosse ai genitori della piccola di 9 anni (6 all’epoca dei fatti). Prigionieri in vacanza, cancellato il volo dalla Thailandia: “Costretti in ostello, prezzi degli aerei fuori controllo” Genitori a processo per maltrattamenti aggravati alla figlia. Il papà, italiano, e la mamma, di origine colombiana, sono a processo a Bologna per maltrattamenti aggravati alla figlia, che è stata ricoverata per mesi in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bimba nata con l’Hiv: “Mai curata fino a 6 anni”. I genitori a processo: “No, dimostreremo come stanno le cose”

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