Un residente di Lodi, rimasto bloccato in Thailandia a causa di una guerra, ha finalmente acquistato i biglietti per tornare in Italia. Dopo giorni di attese e tentativi falliti, ha trovato un volo disponibile e tornerà il 20 marzo. La notizia viene confermata da fonti vicine alla famiglia. La situazione ha causato molta preoccupazione tra i conoscenti.

Lodi, 13 marzo 2026 – La certezza, finalmente, è arrivata. Dopo giorni di attese, cancellazioni e tentativi andati a vuoto, il lodigiano rimasto bloccato in Thailandia per la guerra ha trovato un volo e ora ha in mano i biglietti per tornare in Italia. La partenza è fissata per il 19 marzo da Bangkok, con arrivo a Milano Malpensa la mattina del 20 marzo, dopo uno scalo a Hong Kong. Il racconto di Alessandro Livraghi. “Ho trovato i biglietti con Cathay Pacific – racconta il personal trainer lodigiano Alessandro Livraghi – parto il 19 marzo alle 16.55 da Bangkok, faccio scalo a Hong Kong e arrivo a Milano Malpensa alle 7.40 del giorno dopo”. Il viaggio durerà complessivamente circa 19 ore di volo, con il recupero di sei ore di fuso orario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Biglietti trovati e acquistati: Alessandro Livraghi bloccato in Thailandia tornerà il 20 marzo

