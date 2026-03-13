Roberto Cicutto, presidente della Biennale di Venezia, ha chiarito che la Fondazione non ha il compito di scegliere gli Stati da invitare alla manifestazione. Ha inoltre precisato che non ci sono state censure e che la decisione sugli inviti non dipende dalla Fondazione. La dichiarazione è arrivata in risposta a notizie riguardanti presunte esclusioni di alcuni paesi dalla mostra.

VENEZIA - Non spetta alla Fondazione La Biennale di Venezia decidere quali Stati invitare e quali no. Non rientra tra le sue competenze e prerogative è scritto dappertutto a partire dallo statuto». Roberto Cicutto, veneziano già presidente della Biennale di Venezia (dal 2020 al 2024), nominato dall'allora ministro ai Beni culturali Dario Franceschini, chiarisce un punto dirimente della vicenda. Facendo una premessa: «Non chiedetemi un commento sulla partecipazione della Russia alla prossima Esposizione internazionale d'Arte, perchè non ne faccio. Sapete bene quello che è lo stile della Biennale tra i vari presidenti che si sono succeduti. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Biennale, Roberto Cicutto: «Non è la Fondazione che decide chi invitare e chi no. Censure? Mai»

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