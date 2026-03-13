biennale e zdanovismo

Il dl 29 gennaio 1998, n. 19, ha trasformato l’ente pubblico La Biennale di Venezia in una società di cultura privata, denominata “Società di cultura La Biennale di Venezia”. La Fondazione Biennale, di conseguenza, è ora autonoma e non soggetta a imposizioni politiche da parte del governo o dell’Unione Europea. La modifica legislativa ha definito il nuovo status dell’istituzione culturale.

Stando al dl 29 gennaio 1998, n. 19 “Trasformazione dell’ente pubblico ‘La Biennale di Venezia’ in persona giuridica privata denominata ‘Società di cultura La Biennale di Venezia’”, la Fondazione Biennale è autonoma, non soggetta a imposizioni politiche del governo (tantomeno di quello europeo). Non è molto chiaro il senso del ragionamento del presidente della commissione Cultura della Camera Federico Mollicone quando dice, del caso padiglione russo, che “a un certo punto c’è l’interesse nazionale e avere la condanna di 22 ministri dell’Unione europea e la sanzione dell’Ue è un danno d’immagine che va oltre l’autonomia culturale delle istituzioni”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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