Biennale | due cantieri per i dissidenti e la verità

Il presidente della Biennale di Venezia ha annunciato l’avvio di due progetti specifici dedicati ai dissidenti. Questi cantieri sono stati avviati di recente e rappresentano un impegno diretto dell’istituzione. La decisione riguarda due iniziative separate, che si concentrano su aspetti differenti legati ai dissidenti e alla verità. Nessun altro dettaglio sulle modalità o sui contenuti è stato comunicato fino a ora.

Il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, ha confermato l'avvio immediato di due distinti progetti dedicati ai dissidenti. L'annuncio arriva mentre si discute della presenza di un padiglione russo nell'evento. Il primo cantiere commemorerà il Cinquantenario della Biennale del Dissenso di Carlo Ripa di Meana, invitando cinque figure oggi sgradite ai loro governi. La scelta delle nazioni coinvolte spazia dagli Stati Uniti a Israele, dalla Cina alla Russia e perfino dall'Unione Europea. Un secondo progetto parallelo sarà intitolato La colonna e il fondamento di verità. Questa iniziativa prevede cinque serate dedicate esclusivamente a Pavel Florenskij.