Biella | arrestato per stalking la violenza esplose

A Biella, la Squadra Mobile ha arrestato un giovane di 20 anni accusato di aver perseguitato la sua ex compagna. L’operazione è arrivata dopo che sono stati raccolti elementi che indicano comportamenti persecutori da parte del sospettato. L’arresto è stato effettuato nel centro della provincia e ora il ragazzo si trova in stato di fermo.

Nel cuore della provincia di Biella, la Squadra Mobile ha eseguito l’arresto di un ventenne accusato di atti persecutori contro la sua ex compagna. L’intervento delle forze dell’ordine, avvenuto nella mattinata del 7 marzo su ordine dell’Autorità Giudiziaria, segna il punto di rottura di una relazione tossica durata anni. La dinamica descritta dalle fonti evidenzia un ciclo di violenza psicofisica iniziato all’alba della frequentazione e culminato in episodi gravi durante un viaggio estivo. Il giovane, residente nel territorio biellese, è stato trattenuto per aver trasformato la gelosia ossessiva in minacce concrete e comportamenti di controllo costante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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