Biella | 78mm di pioggia e neve alle quote alte

Il 14 marzo 2026, a Biella sono previsti 78 millimetri di precipitazioni sotto forma di pioggia e neve alle quote più alte. La giornata sarà caratterizzata da cieli coperti e condizioni meteorologiche avverse, con un'intensa attività pluviometrica che interesserà tutta la zona. La situazione si sviluppa con un fronte di maltempo che si muove sulla regione.

Il 14 marzo 2026, Biella si prepara ad affrontare una giornata di maltempo intenso, con cieli coperti e piogge diffuse che porteranno circa 78 millimetri di precipitazioni. Le temperature rimarranno basse, oscillando tra i 6°C minimi e gli 8°C massimi, mentre lo zero termico scenderà a quota 1418 metri, favorendo nevicate sulle cime più alte. L’atmosfera sarà caratterizzata da venti moderati da Est-Sudest al mattino, che diventeranno tesi da Nord-Nordest nel pomeriggio, accentuando la sensazione di freddo umido tipico della provincia biellese in questo periodo dell’anno. L’impatto delle precipitazioni sul territorio biellese. Le aree pedemontane risulteranno le più colpite dalle continue precipitazioni previste per il sabato 14 marzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biella: 78mm di pioggia e neve alle quote alte Articoli correlati Biella: Giovedì pioggia in pianura, neve in quota. Weekend soleggiato e temperature in ripresa dopo la transizione.Biella: Giovedì pioggia in pianura, miglioramento nel pomeriggio e weekend soleggiato. Che tempo fa a Natale? Vigilia bagnata con pioggia e neve a basse quoteUn vortice in approfondimento in prossimità della Corsica, nella vigilia di Natale, piloterà una perturbazione che scorrerà sul Friuli Venezia Giulia... Aggiornamenti e notizie su Biella 78mm di pioggia e neve alle... Biella, previsioni meteo del 14 marzo 2026Meteo Biella 14 marzo: forte maltempo con piogge intense e temporali. Miglioramento da lunedì con ritorno del sole ... laprovinciadibiella.it Il fine settimana si apre con la pioggiaIl fine settimana si apre con la pioggia. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, sabato 14 marzo, su Biella e su tutta la nostra provincia. Il fine settimana si apre con la pioggia La notte ... laprovinciadibiella.it