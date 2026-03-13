Biella | 600 camminatori 13 gruppi e salute in movimento

Mercoledì 18 marzo 2026 alle 17.00 si terrà a Biella un incontro organizzato dall’ASL, in collaborazione con la Provincia e i Comuni di Biella e Salussola. L’evento riguarda la prima edizione locale della Giornata dei Camminatori, con 600 partecipanti divisi in 13 gruppi. La manifestazione mira a promuovere l’attività fisica e la salute nel territorio.

Mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 17.00, si aprirà un tavolo di lavoro fondamentale per il territorio biellese: l’ASL di Biella, in sinergia con la Provincia e i Comuni di Biella e Salussola, presenterà le modalità operative per la prima edizione locale della Giornata dei Camminatori. L’appuntamento, fissato nella sala convegni dell’Ospedale di Biella, mira a coordinare sindaci, assessori allo sport, conduttori di gruppi e associazioni di volontariato per realizzare l’evento principale previsto per domenica 12 aprile a Salussola. Questa iniziativa non è un semplice evento ricreativo, ma una strategia strutturata del Programma Comunità attive del Piano Locale della Prevenzione, basata su dati concreti che mostrano come nel 2025 fossero già attivi 13 Gruppi di cammino con quasi 600 partecipanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biella: 600 camminatori, 13 gruppi e salute in movimento Articoli correlati Camminare insieme per la salute: nuovi gruppi di cammino a Pisa e provinciaPisa, 13 febbraio 2026 – Un incontro con alcune associazioni del territorio di Pisa e provincia per avviare nuovi gruppi di cammino rivolti alla... “Salute in movimento”: tornano i camper dell’Asl AvellinoTempo di lettura: 2 minutiLa prevenzione si mette in moto a marzo con le prime tre date delprogramma “Salute in movimento”.