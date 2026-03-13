Oggi in TV si svolge la gara di sprint femminile di biathlon a Otepää, in Estonia, valida come ottava tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. La competizione è prevista per le 15 e si svolge sulla pista di Otepää, con la startlist ufficiale già resa nota e la possibilità di seguire l’evento in streaming.

La seconda gara del programma di Otepää, in Estonia, sede dell’ottava tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, vedrà andare in scena oggi, venerdì 13 marzo, alle ore 15.15 italiane, la 7.5 km sprint femminile. Saranno 104 le atlete complessivamente al via. L’ Italia sarà protagonista con cinque azzurre: a rappresentare i colori del Bel Paese saranno Michela Carrara con il pettorale numero 10, Lisa Vittozzi con il 54, Rebecca Passler con il 61, Hannah Auchentaller con il 70 e Linda Zingerle con il 77. La diretta tv della 7.5 km sprint femminile della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN e HBO Max, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon oggi in tv, Sprint femminile Otepää 2026: orario, startlist, streaming

