Biathlon Marco Pisani e Cristian Toninelli lontani dai migliori nell’inseguimento sprint alle Paralimpiadi

A Lago di Tesero, in Val di Fiemme, si sono svolte le gare di biathlon delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Nelle competizioni di ieri, Marco Pisani e Cristian Toninelli si sono posizionati lontano dai migliori nelle prove di inseguimento sprint. La giornata ha visto diverse atlete e atleti confrontarsi sulle piste, con i risultati che hanno evidenziato alcune differenze di performance.

Giornata di gare a Lago di Tesero, in Val di Fiemme, per il programma del biathlon in queste Paralimpidi Invernali di Milano Cortina 2026. Giornata dedicata agli inseguimenti sprint nelle varie categorie di disabilità. Tra i sitting, Marco Pisani ha concluso con due errori equamente distribuiti nelle sessioni di tiro (1+1), chiudendo al 18° posto con un distacco di 3’30?4 dalla vetta. Il successo è stato conquistato dal kazako Yerbol Khamitov (0+1), davanti all’ucraino Taras Rad (1+0) di 21?5 e al cinese Liu Zixu (0+2) di 32?5. Tredicesima piazza per Cristian Toninelli tra gli standing. L’azzurro, dopo aver trovato lo zero nella prima serie di tiro, ha mancanto due bersagli nella seconda, concludendo a 3’28?5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Biathlon, Marco Pisani e Cristian Toninelli lontani dai migliori nell’inseguimento sprint alle Paralimpiadi Articoli correlati Biathlon, oro a Ponsiluoma nell'inseguimento. E Jacquelin dedica il bronzo a Marco PantaniNella lotta tra Francia e Norvegia si inserisce la Svezia: la sua prima medaglia olimpica nel biathlon in questa edizione è d'oro, va a Martin... Biathlon, azzurri lontani dalle medaglie nel day-1 delle Paralimpiadi. Oksana Masters leggendariaPrima giornata di gare per il biathlon alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Marco Pisani Temi più discussi: I due Marco Pisani: dall'attentato in Iraq al mirino del biathlon; Dalla guerra in Iraq alla neve delle Dolomiti: la sfida paralimpica di Marco Pisani; L'INCURSORE MARCO PISANI : PERSE UN ARTO IN UN ATTENTATO IN IRAQ , ORA GAREGGIA AI GIOCHI PARALIMPICI; Marco Pisani debutta alle paralimpiadi di Milano - Cortina. Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, gli azzurri tornano in gara tra gigante, snowboard e biathlonIl programma della giornata 09:00 Sci alpino Paralimpico: slalom gigante uomini VI, standing, sitting, prima manche (Giacomo Bertagnolli, Davide Bendotti, Luca Palla, Federico Pelizzari, René De Silve ... msn.com Dalla guerra in Iraq alla neve delle Dolomiti: la sfida paralimpica di Marco PisaniDopo aver perso una gamba in un attentato dell'ISIS, l’atleta italiano ora debutta a Milano Cortina nello sci nordico e nel biathlon Nel dicembre 2019, durante una missione nel Kurdistan iracheno, un ... osservatoriomalattierare.it Azzurri in gara oggi dom 8 marzo (Prima vi metto le finali) FINALE 10.30 Biathlon Paralimpico Individuale maschile - sitting Marco Pisani FINALE 12.30 - Biathlon Paralimpico Individuale maschile - standing Cristian Toninelli ALTRE GAR x.com I «due Marco Pisani»: dall’attentato in Iraq al mirino del biathlon. Oggi l'atleta scende nella prima delle competizioni paralimpiche dedicate allo sci alpino maschile. Dopo aver perso una gamba Pisani è entrato nel Gruppo della Difesa. Originario di Bagno a Ri - facebook.com facebook