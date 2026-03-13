Il giornalista Gianni Bezzi ha commentato la corsa scudetto, affermando che potrebbe essere vinta dall’allenatore più bravo, cioè Allegri. La sua previsione arriva dopo la recente vittoria del Milan nel derby, che ha riaperto i giochi per il titolo. Bezzi ha espresso la sua opinione sulla competizione, senza aggiungere altri dettagli o considerazioni.

Al termine della 28^ giornata di Serie A, la classifica recita Inter a quota 67 e Milan a 60. Sette punti di distanza sono tanti, ma non troppi e nel mondo Milan si inizia a credere in una complicata rimonta Scudetto, soprattutto dopo la batosta mentale che i nerazzurri hanno subito in seguito all'ennesimo k.o. in un derby. A proposito del tema, si è espresso ai microfoni di 'Maracanà' su 'TMW Radio' il giornalista Gianni Bezzi. Ecco le sue parole sull'argomento e su Lazio-Milan di domenica sera. "Mi chiedo se il campionato sia deciso. Atalanta e Inter sono due squadre ferite, prevedo che possa vincere ancora il titolo l'allenatore più bravo di tutti, ossia Allegri". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bezzi non ha dubbi: “Scudetto? Prevedo che possa vincere l’allenatore più bravo di tutti, ossia Allegri”

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