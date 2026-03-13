Il ristorante pizzeria ‘Molo Beverello’ di viale Colombo si trova attualmente isolato a causa dei lavori in corso nel cantiere del waterfront. Il proprietario ha segnalato che i lavori negli scavi rendono impossibile operare normalmente, con continui disagi e mancanza di comunicazione tra le parti coinvolte. La situazione sta creando notevoli difficoltà alla gestione del locale, che si trova ormai in una condizione di isolamento.

Mancanza di comunicazione, disagi infinti e disservizi a non finire. A lamentare i nodi legati al cantiere del waterfront, dopo le proteste dei commercianti dei mesi scorsi, stavolta è Diego Del Gaudio, il titolare del ristorante pizzeria ‘Molo Beverello’ di viale Colombo. Del Gaudio parla di una situazione che sta diventando "cronica", e aggiunge che "tanto a farne le spese siamo noi commercianti e i cittadini". Nello specifico il titolare del ristorante pizzeria del litorale lamenta la mancanza di comunicazione in merito ai lavori del waterfront, in particolare nei suoi confronti visto che il suo locale rientra in zona demaniale e paga il canone all’Autorità portuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Beverello’ isolato dai cantieri: "Impossibile lavorare fra gli scavi"

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