Antonio Conte ha deciso di schierare Beukema come titolare e di puntare su Elmas nella formazione che affronterà il Lecce. Il tecnico sta apportando alcune modifiche alla formazione rispetto alle ultime uscite, con l’obiettivo di preparare al meglio la squadra per la prossima partita. La sfida contro i pugliesi si avvicina e le scelte sono state fatte in vista di questa occasione.

Antonio Conte prepara alcune modifiche all’undici titolare in vista della sfida contro il Lecce. La gara di domani al Maradona potrebbe infatti vedere diversi cambi rispetto alle ultime uscite, tra scelte obbligate e valutazioni tecniche legate alle condizioni dei giocatori. Il primo intervento riguarda la difesa, dove Juan Jesus non è al meglio a causa di un leggero affaticamento muscolare. Al suo posto è pronto Sam Beukema, destinato a occupare il ruolo di centrale di destra nel reparto completato da Buongiorno e Olivera. Tra i pali resta aperto il ballottaggio, con Milinkovic-Savic leggermente favorito su Meret. A centrocampo potrebbe tornare Frank Anguissa, che ha già mostrato segnali positivi nel secondo tempo contro il Torino. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Beukema titolare, Elmas avanti: le scelte verso Lecce

