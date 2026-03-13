Bertagnolli d’argento nel gigante alle Paralimpiadi

Nella giornata dedicata alle gare di slalom gigante maschile alle Paralimpiadi, un atleta italiano si è aggiudicato la medaglia d’argento. La competizione si è svolta con la partecipazione di atleti provenienti da vari paesi e ha visto la presenza di numerosi spettatori. La vittoria del podio è stata determinata dai tempi raggiunti durante le diverse manche.

Roma, 13 mar. (askanews) – Ancora soddisfazioni per l’Italia nella giornata dedicata alle gare delle diverse categorie dello slalom gigante maschile delle Paralimpiadi. Nella categoria vision impaired, Giacomo Bertagnolli regala l’ennesimo straordinaria medaglia alla spedizione tricolore e continua ad aggiornare i record di una carriera sempre più leggendaria. L’azzurro conquista infatti il dodicesimo podio complessivo in una rassegna olimpica. Bertagnolli, con la guida Andrea Ravelli, chiude al comando la prima manche con il tempo di 1’02?76 e taglia il traguardo con il crono complessivo 2’08?27, tempo che gli vale la conquista della medaglia d’argento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Paralimpiadi Invernali 2026, Bertagnolli conquista l’argento nel Gigante e fa cinquina ai GiochiCortina, 13 marzo 2026 – Arriva la medaglia d’argento per Giacomo Bertagnolli, con la sua guida Andrea Ravelli, che scrive ancora la storia nello sci... Leggi anche: Giacomo Bertagnolli fa 10 medaglie alle Paralimpiadi! Azzurro d’argento in superG Approfondimenti e contenuti su Bertagnolli d'argento nel gigante alle... Temi più discussi: Medaglie azzurre. Sci: Mazzel d'oro nel SuperG, Bertagnolli d'argento; Mazzel è d’oro e Bertagnolli d’argento nel superG parlimpico!; Bertagnolli argento in SuperG, decima medaglia paralimpica; Il bis di Ravelli e Bertagnolli, dopo il bronzo arriva l'argento: Ora arriva il bello, la prossima vogliamo vincerla. Bertagnolli, argento nel gigante, dodicesima medaglia in carrieraIl campione trentino eguaglia il primato dell'altoatesino Bruno Oberhammer che ha conquistato 12 medaglie (3 ori) in cinque edizioni dei Giochi tra Innsbruck 1984 ... rainews.it Giacomo Bertagnolli nella storia: medaglia d'argento nel gigante, quarta per lui a Milano CortinaDopo il bronzo in discesa, l'argento nel SuperG è l'oro nella combinata, arriva la quarta medaglia per l'atleta Azzurro ... msn.com La Stampa. . Giacomo Bertagnolli conquista la medaglia d’argento nello slalom gigante nella categoria vision impaired. È la 13esima medaglia per l’Italia alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, con la spedizione azzurra che eguaglia il record di Lillehamme - facebook.com facebook - Si conferma una vera e propria certezza la coppia formata da Giacomo Bertagnolli e Andrea Ravelli, che conquista la medaglia d’argento nello slalom gigante VI #Paralympics #MilanoCortin x.com