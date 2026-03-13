Bernardo Silva Juventus la società bianconera ha un alleato in più per convincere il portoghese Di chi si tratta

La Juventus sta cercando di convincere Bernardo Silva a trasferirsi a Torino. La società bianconera ha un nuovo alleato nel processo di trattativa e lavora per portare il calciatore portoghese in squadra. La trattativa è in corso e si sta muovendo su più fronti. La decisione finale dipenderà dalle prossime mosse e dagli accordi tra le parti coinvolte.

Bernardo Silva Juventus, la società bianconera ha un alleato in più per convincere il portoghese a trasferirsi a Torino. Vediamo insieme chi è. La Juve si prepara alla sfida contro l’Udinese, ma l’attenzione si sposta anche sul mercato. Durante la conferenza stampa della vigilia, Chico Conceição ha affrontato diversi temi caldi. Tra questi, spicca il possibile arrivo di Bernardo Silva in bianconero. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Il portoghese ha commentato le voci sul compagno di nazionale, accostato con insistenza alla Vecchia Signora nelle ultime settimane. Di seguito le parole dell’esterno offensivo portoghese. BERNARDO SILVA – «Io conosco Bernardo molto bene, so che è molto forte, ma non gli ho parlato di questo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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