Berlusconi festeggia Zalone e pensa al suo futuro in Mediaset | l'incontro e l'omaggio in palinsesto

Pier Silvio Berlusconi ha incontrato questa mattina Checco Zalone nella sede di Mediaset a Cologno Monzese. Dopo l’incontro, il manager ha deciso di inserire un omaggio dedicato all’attore e comico nel palinsesto televisivo. L’obiettivo principale è discutere del futuro in Mediaset e delle possibili collaborazioni con Zalone. L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e collaborazione.