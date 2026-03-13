Berlusconi festeggia Zalone e pensa al suo futuro in Mediaset | l'incontro e l'omaggio in palinsesto
Pier Silvio Berlusconi ha incontrato questa mattina Checco Zalone nella sede di Mediaset a Cologno Monzese. Dopo l’incontro, il manager ha deciso di inserire un omaggio dedicato all’attore e comico nel palinsesto televisivo. L’obiettivo principale è discutere del futuro in Mediaset e delle possibili collaborazioni con Zalone. L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e collaborazione.
Pier Silvio Berlusconi ha incontrato Checco Zalone stamattina nella sede Mediaset di Cologno Monzese. Un'occasione per celebrare il successo di Buen Camino insieme alla statua, omaggio di Letta di Medusa. Per lui ha scelto anche un palinsesto dedicato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cinema, incontro Pier Silvio Berlusconi-Zalone: celebrazione per ‘Buen Camino’ e progetti futuriOspite speciale nella sede Mediaset di Cologno Monzese. Pier Silvio Berlusconi ha infatti incontrato Checco Zalone per celebrare il successo di ‘Buen Camino‘, il film più visto in Italia della storia, ... lapresse.it
Pier Silvio Berlusconi e Checco Zalone festeggiano insieme successo Buen CaminoPier Silvio e Checco Zalone si sono incontrati nella sede Mediaset a Cologno Monzese per celebrare il successo di Buen Camino, il film più visto in Italia della storia, e per parlare di progetti futur ... ansa.it