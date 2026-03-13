Bergomi ha commentato a Sky Sport che il modulo 3-5-2 è poco utilizzato nelle competizioni europee, rendendo difficile per le squadre come l’Inter individuare calciatori all’estero. Ha spiegato che questa scelta tattica influisce sulle possibilità di scouting e di trasferimento di nuovi giocatori, creando ostacoli pratici per le società che adottano questa formazione. La situazione viene descritta come un problema concreto per le squadre coinvolte.

Inter News 24 Bergomi a Sky Sport ha rimarcato le difficoltà che le squadre come l’Inter trovano nel cercare calciatori all’estero per via del modulo. In Italia il 3-5-2 è il modulo più utilizzato, mentre all’estero in pochissimo lo usano. Questo può essere un problema per le squadre di Serie A. A confermarlo è stato Beppe Bergomi che ai microfoni di Sky Sport ha raccontato le difficoltà riscontrate dagli osservatori dell’Inter all’estero. Queste le sue dichiarazioni: IN EUROPA NESSUNO « L’Inter è andata in finale due volte con Inzaghi perché brava e squadra ma non perché era la più forte. L’Inter in Italia col 3-5-2 è un riferimento, in Europa però non ci gioca nessuno ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bergomi: «Il 3-5-2 in Europa non lo usa nessuno. Gli osservatori dell’Inter fanno fatica»

Articoli correlati

L’Europa fatica a raggiungere gli obiettivi energetici entro il 2030, secondo analisi dell’ENEAL’Europa si trova a un punto di svolta critico nel percorso verso gli obiettivi energetici e climatici fissati per il 2030, secondo un’analisi...

Bergomi: «Per l’Inter il Milan è la squadra più difficile. L’Inter è forte, ma non lo è in modo netto rispetto agli altri»Mercato Inter, concorrenza nella corsa a Vicario! C’è un altro top club di Serie A Calciomercato Inter LIVE: ultimo derby per Calhangoglu? La...