Bergamo vede la polizia e nasconde qualcosa sotto i vestiti | era una katana 48enne nei guai

A Bergamo, un uomo di 48 anni è stato fermato dalla Polizia in via Borgo Palazzo e, durante il controllo, ha nascosto qualcosa sotto i vestiti. La scoperta ha portato al suo riconoscimento e alla denuncia per porto ingiustificato di una katana. La lama, che l'uomo aveva con sé, è stata sequestrata dagli agenti.

Un uomo è stato fermato e denunciato a Bergamo per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere dopo essere stato trovato in possesso di una katana durante un controllo di routine. Il controllo di polizia in via Borgo Palazzo Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'episodio si è verificato in via Borgo Palazzo, dove una pattuglia della Squadra Volante era impegnata nei consueti servizi di controllo del territorio. Gli agenti hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha assunto un atteggiamento sospetto, tentando di nascondere qualcosa sotto i vestiti. La scoperta della katana Insospettiti dal comportamento dell'uomo, i poliziotti hanno deciso di procedere a un controllo.