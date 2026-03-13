Bergamo | il voto dei sindaci decide tra Gandolfi

A Bergamo, i sindaci della provincia sono chiamati a esprimersi nel voto che si terrà nel prossimo fine settimana. La decisione riguarda una scelta importante all’interno della macchina amministrativa locale, che si appresta a vivere un momento di passaggio. La consultazione coinvolge le autorità comunali e si svolgerà secondo modalità stabilite dall’amministrazione provinciale.

La macchina amministrativa della provincia di Bergamo si prepara a una svolta decisiva nel prossimo weekend. Domenica 15 marzo, circa tremila amministratori comunali, tra sindaci e consiglieri, voteranno per scegliere il nuovo presidente dell’ente. La sfida vede contrapposti Pasquale Gandolfi, attualmente in carica e sostenuto dai Democratici, contro Gianfranco Gafforelli, esponente del centrodestra che ha già guidato la provincia tra il 2018 e il 2021. Il confronto non è solo ma riguarda scelte concrete su infrastrutture, sicurezza stradale e gestione dei fondi provinciali. Mentre l’uscente punta sulla continuità e sullo sblocco di risorse bloccate, il rivale promette un tavolo permanente con i sindaci e un piano straordinario per le strade. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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