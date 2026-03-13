Beppe Mambretti nell' area volontariato nazionale di Mission Bambini

Il gruppo lecchese di Mission Bambini ha comunicato che Beppe Mambretti, uno dei due Ambassadors della provincia, è stato nominato referente per lo sviluppo territoriale degli Ambassadors e volontari all’interno dell’Area volontariato di Mission Bambini Ets. La sua nomina riguarda specificamente il coordinamento e l’organizzazione delle attività a livello locale. La notizia è stata resa nota dal gruppo stesso.

Il compito conferitogli sarà quello di contribuire alla crescita del numero di volontari e delle loro iniziative a favore della fondazione. “Fin dall’adesione a Mission Bambini - commenta Francesca Fiori Galli - il nostro gruppo si è sempre contraddistinto in iniziative di raccolta fondi a favore delle diverse iniziative, nonché nell'organizzazione dei viaggi dei volontari nei paesi più in difficoltà”. Beppe Mambretti inoltre vanta numerose missioni di volontariato internazionale tra queste Libano, Romania, Albania, Bosnia Herzegovina, Repubblica Serba di Bosnia, Uganda, Ucraina e Tanzania. A Beppe l’intero gruppo lecchese augura un buon lavoro “certi che, in ogni caso, non ci abbandonerà il suo impegno nelle iniziative locali”. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Modena capitale del volontariato, si parte con Beppe Severgnini all'Arena Leggi anche: Di nuovo disponibili 120 posti auto nell'area nord dell'area di risulta