Beni confiscati replica l' imprenditore Passaro | Errori nei conteggi farò ricorso

Dopo la comunicazione ufficiale della Procura di Modena sulla confisca di beni per 1,2 milioni di euro, l'imprenditore Passaro ha risposto affermando che ci sono stati errori nei conteggi e annunciando che presenterà ricorso. La sua replica si concentra su alcune puntualizzazioni rispetto alla decisione, evidenziando la volontà di contestare la confisca.

L'imprenditore: "la confisca si fonda su ricostruzioni economiche che altri giudici hanno già ritenuto errate. Ricorreremo alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e altre azioni legali" All'indomani della diffusione di una nota stampa da parte della Procura della Repubblica di Modena circa la confisca di beni per 1,2 milioni di euro, il diretto interessato replica puntualizzando diversi elementi. Si tratta dell'imprenditore di Castelfranco Emilia Biagio Passaro, al centro di una complessa vicenda giudiziaria legata alle sue attività iniziata ormai alcuni anni or sono. "La decisione riguarda una vicenda complessa, nata da ricostruzioni economiche elaborate dalla Guardia di Finanza di Modena, che hanno attribuito al sottoscritto disponibilità finanziarie ritenute non giustificate. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Articoli correlati Confiscati beni per 30 milioni ad un imprenditore casertanoCon il provvedimento odierno è stata confermata la confisca, che segue il sequestro eseguito nel 2022, disposta dal Tribunale di Santa Maria Capua... Confiscati beni per 5 milioni a imprenditore ‘vicino’ ai casalesiIl provvedimento è stato disposto dal Tribunale delle misure di prevenzione del capoluogo umbro ed eseguito dalla Direzione investigativa antimafia e... Tutti gli aggiornamenti su Beni confiscati Temi più discussi: Legge sui beni confiscati, Cracolici: La gestione resta frammentata, superare i ritardi; Beni confiscati alla mafia, il sindaco Rizzuti risponde a Ceci: Nessuna opacità, stiamo lavorando per il rilancio; Traffico di rifiuti, confiscati oltre 200 milioni ai fratelli Pellini: Criminali senza scrupoli; Beni confiscati, la polemica dopo le parole di Cracolici: l’intervento dell’autore di Sbirromafia Emilio Tringali. Quando i beni confiscati alle mafie diventano bene comuneCompie 30 anni la legge sul riutilizzo a fini sociali delle proprietà tolte ai mafiosi. Il bilancio nel rapporto di Libera. Nel Lazio, 1.129 gli immobili confiscati, gestiti da 83 realtà - tra cui par ... romasette.it Beni confiscati alle mafie, 30 anni di storie del BelpaeseI frutti maturi di una legge efficace nel tramutare le ricchezze accumulate dalle organizzazioni malavitose in progetti di solidarietà e rigenerazione sociale. Presentato il rapporto Raccontare il be ... cittanuova.it Campi Flegrei. . DIAMO LINFA AL BENE, 30 ANNI DI LEGGE 109 PER I BENI CONFISCATI ALLA MASSERIA FERRAIOLI - facebook.com facebook Beni confiscati alle mafie, solo uno su due è assegnato. Ma la collaborazione col terzo settore sui territori fa la differenza. Quali sono le luci e quali le ombre I progetti di Fondazione @ConilSud il podcast x.com