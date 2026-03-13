Benevento | nuovo Priore Choco Tour e Referendum in

A Benevento e nel Sannio questo fine settimana si svolgono diversi eventi: viene eletto un nuovo Priore, si svolge il Choco Tour e si tiene un referendum. La città si prepara a ospitare queste iniziative che coinvolgono aspetti religiosi, culturali e civici, attirando l’attenzione di cittadini e visitatori interessati a partecipare o assistere alle diverse attività.

Il fine settimana che si apre a Benevento e nel Sannio promette di essere un crocevia fondamentale per la vita politica, culturale e sociale della regione. Tra l’insediamento del nuovo Priore al Fatebenefratelli, il tour del cioccolato artigianale e i caldi dibattiti referendari, il calendario è denso di appuntamenti che rivelano le dinamiche reali del territorio. Non si tratta solo di eventi isolati, ma di una serie di occasioni che mettono in luce come le scelte di governo e le iniziative locali stiano ridefinendo il tessuto produttivo e civico dell’area. L’attenzione si concentra su tre assi principali: il rafforzamento delle istituzioni sanitarie storiche, la promozione delle eccellenze gastronomiche locali e l’impegno civico legato alla campagna referendaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

