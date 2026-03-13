Ben Affleck diventa multimilionario | la sua start up venduta per 600 milioni

Attore, sceneggiatore (premio Oscar per Will Hunting ), produttore e regista (altro Oscar con Argo ), e non basta. Adesso Ben Affleck diventa anche imprenditore, nonché startupper impegnato nell'evoluzione degli strumenti di Intelligenza Artificiale applicati al mondo del cinema. La sua azienda InterPositive ha catturato l'attenzione di Netflix, che pare l'abbia acquistata per 600 milioni di dollari. La start up che porta l'IA nel cinema. Nel 2022, assieme a un team di 16 esperti del settore, Ben Affleck fonda InterPositive, una start up che ha come obiettivo la costruzione di strumenti di Intelligenza Artificiale progettati specificatamente per il linguaggio e le dinamiche del cinema.