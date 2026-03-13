Un uomo si allontana verso il bosco dopo aver lasciato i bastoncini dall’altra parte della pista. Ha appena tolto gli sci, gettando alle ortiche una medaglia d’oro olimpica in slalom speciale. La scena si svolge in silenzio, senza commenti o spiegazioni, lasciando spazio a un’immagine di grande impatto e forte emozione.

Un uomo se ne va verso il bosco. Ha appena lanciato i bastoncini dall’altra parte della pista, si è tolto gli sci e ha gettato alle ortiche una medaglia d’oro olimpica in slalom speciale. È una scena che stringe il cuore: la sua andatura è incerta, cade come se fosse un bambino che ha visto la neve per la prima volta. Una gara di sci alpino può ridurre così chiunque. Se ne va verso il bosco, Atle Lie McGrath, ed è solo. Chi scia è sempre solo, ma questa volta è diverso. È bastato un errore, su una porta, per inforcare e compromettere tutto. Era in testa dopo la prima manche, dominata col pettorale numero uno. Il suo amico fraterno Lucas Pinheiro Braathen, nella stessa identica situazione due giorni prima, ha vinto l’oro in gigante. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Bellissima tristezza

