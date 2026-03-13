Bellettini incanta alla Maro Cristiani

Nella sala della ditta ‘Maro Cristiani. Pavimenti d’autore’ si è svolto un concerto a quattro mani con la pianista Antonella Bellettini e Guglielmo Pianigiani. L’evento ha visto la partecipazione di un pubblico appassionato e competente, che ha riempito ogni angolo della sala per ascoltare le loro esibizioni. La serata è stata caratterizzata da performance di alto livello, con i due musicisti che hanno condiviso il palco.

Grande musica nella “hall della musica” della ditta ‘Maro Cristiani. Pavimenti d’autore”. Di fronte a un pubblico appassionato e competente che ha riempito la sala in ogni angolo si sono esibiti in un concerto a quattro mani la pianista Antonella Bellettini e il collega Guglielmo Pianigiani. Sono stati eseguiti alcuni dei più significativi brani di Debussy, Ravel, Paulene. Guglielmo Pianigiani è docente di poesia per musica e drammaturgia musicale al conservatorio "L. Cherubini" di Firenze ma una nota particolare merita Antonella Bellettini. Primo perché è pisana, poi, al di fuori del campanile, per la carriera e la notorietà internazionale di questa pianista. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bellettini incanta alla "Maro Cristiani" Articoli correlati Applausi per il concerto di Natale alla Maro CristianiConcerto di Natale in grande stile nella "hall della musica" della ditta "Maro Cristiani. Apertura e visite guidate alla catacomba di Villagrazia di Carini: alla scoperta degli affreschi dei primi cristianiQuando Dal 04/01/2026 al 04/01/2026 Orari di apertura: tutte le domeniche, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 | Turni di visita in catacomba: ore 10... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Maro Cristiani Argomenti discussi: Bellettini incanta alla Maro Cristiani. Teatro e musica, applausi nella hall di Maro CristianiTeatro e musica nella hall d’arte della ditta ‘Maro Cristiani. Pavimenti d’Autore’. Secondo una consolidata tradizione vi è stato ospitato uno spettacolo, questa volta però non musicale ma di prosa. lanazione.it Applausi per il concerto di Natale alla Maro CristianiConcerto di Natale in grande stile nella hall della musica della ditta Maro Cristiani. Pavimenti d’autore. Qui nel corso dell’anno si svolgono iniziative musicali e teatrali. Né poteva mancare un ... lanazione.it