La serata di giovedì 12 marzo 2026 su Rai 3 vedrà la conduzione di Geppi Cucciari nello show Splendida cornice, in onda alle 21:20. L’appuntamento include un collegamento internazionale con Lorenzo Jovanotti da Singapore e l’intervento diretto di Marco Belinelli, primo giocatore italiano a vincere un titolo NBA. La trasmissione si propone di collegare le storie della gente con le piccole perle dell’arte, offrendo uno sguardo curioso e complice sulla realtà nazionale. Oltre al tema sportivo, la puntata ospita anche l’attore Lino Guanciale per lo spettacolo teatrale Miracolo a Milano e il regista Rocco Papaleo, autore del film Il bene comune. La componente musicale sarà affidata ad Aleandro Baldi, che presenterà il brano Mancarsi ed Aversi e canterà in duetto con la conduttrice su Non amarmi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Belinelli e l’arte: Belinelli ospite su Rai 3

Articoli correlati

Splendida Cornice: Jovanotti da Singapore e BelinelliLa trasmissione Splendida Cornice tornerà in onda su Rai 3 giovedì 12 marzo alle 21.

Belinelli: "Nazionale? Banchi uomo giusto. Sono contento"A margine della proiezione di "The Basketball Dream - Marco Belinelli" di Giorgio Testi, l'ex giocatore degli Spurs ha parlato del suo docufilm e di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Belinelli e l'arte Belinelli ospite su...

Discussioni sull' argomento Marco Belinelli al The Space Cinema di Roma; Splendida cornice, anticipazioni di stasera 12 marzo: ospiti in studio Lino Guanciale e Rocco Papaleo; A Splendida Cornice stasera su Rai 3 Lorenzo Jovanotti e Marco Belinelli.

Viene anche Marco #Belinelli. E voi #SplendidaCornice x.com

Incontra Marco Belinelli nel The Space Cinema Roma Parco de Medici! Lunedì 16 marzo ore 18:25 il campione saluterà il pubblico in sala per il documentario The Basketball Dream - Marco Bellinelli. Scegli subito il tuo posto in sala https://tinyurl.com/5 - facebook.com facebook