Belen e Brumotti si frequentano? L’indiscrezione

Da ildifforme.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo alcuni rumors, durante la scorsa edizione di Sanremo si sarebbe parlato di un possibile flirt tra Belen e Vittorio Brumotti. Le voci circolano da diverse fonti e si concentrano sull'evento musicale come occasione di incontro tra i due. Finora, nessuna conferma ufficiale è arrivata, e le voci restano non confermate.

Nuova frontiera del gossip: secondo diversi rumors Sanremo ha fatto da galeotto per Belen e Vittorio Brumotti. Lei 41enne, lui 45enne: i due hanno ritrovato l'amore? Sta circolando un rumor che rivelerebbe una presunta frequentazione traBelen Rodriguez e Vittorio Brumotti.La coppia pare sia stata avvistata prima a Sanremo in atteggiamenti intimi, tra le strade della città ligure durante il festival, e poi a Genova. Secondo questo rumor i due si sarebbero conosciuti proprio durante la kermesse, dove si trovavano entrambi per lavoro e da lì sarebbe sbocciata la passione. I due attualmente risultano single quindi non ci sarebbe nulla di male se fosse nata una frequentazione, sebbene il pubblico aveva notatouna certa sintonia tra la showgirl e Samurai Jay, sperando in una liaison. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

