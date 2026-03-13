Beautiful streaming replica puntata 13 marzo 2026 | Video Mediaset

Oggi, venerdì 13 marzo 2026, va in onda una nuova puntata di Beautiful, la soap americana trasmessa in streaming e replica su Video Mediaset. In questa puntata, Liam comunica a Steffy che Hope non intende interferire nel suo matrimonio con Finn. La scena si svolge mentre i personaggi si confrontano sui loro rapporti e le decisioni sentimentali.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 13 marzo – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Liam dice a Steffy che Hope non ha intenzione di interferire nel suo matrimonio con Finn. Ma Steffy è infastidita dal fatto che Hope stia passando molto tempo con suo marito. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.

