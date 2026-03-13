Beautiful Anticipazioni Americane | Ivy La Nuova Cattiva Della Soap!

In una recente puntata di Beautiful, Ivy Forrester ha assunto un ruolo più oscuro, sabotando Electra e Will. La soap opera americana ha ufficialmente introdotto questa svolta, portando Ivy a essere riconosciuta come Poison Ivy. La trama si concentra sulla nuova cattiva che cambia le dinamiche tra i personaggi principali, lasciando i fan a seguire gli sviluppi di questa nuova fase.

Beautiful sorprende i fan americani con la svolta oscura di Ivy Forrester, che sabota Electra e Will e si guadagna il soprannome di Poison Ivy. Ecco cosa sta accadendo e perché RJ è al centro del piano. Nel mondo scintillante delle soap opera, dove ogni sorriso può nascondere un segreto e ogni abbraccio può trasformarsi in un tradimento, esistono personaggi che cambiano pelle all’improvviso, lasciando il pubblico senza parole. È una dinamica che gli appassionati di Beautiful conoscono bene, perché nella lunga storia della serie non sono mancate trasformazioni clamorose. Stavolta, però, a sorprendere tutti è stata Ivy Forrester, la cugina di Steffy, che nelle puntate americane ha abbandonato definitivamente l’immagine della ragazza sensibile per indossare i panni di una vera stratega senza scrupoli. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

