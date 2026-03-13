Beach volley | Scampoli e Bianchi vincono due volte a João

La stagione 2026 del beach volley italiano inizia con due vittorie consecutive per la coppia composta da Claudia Scampoli e Giada Bianchi all’Elite 16 di João Pessoa. In entrambe le gare, le due atlete hanno superato gli avversari, portando a casa i successi nel torneo brasiliano. Le partite si sono svolte nel corso della stessa manifestazione e hanno segnato l’esordio stagionale del duo in campo internazionale.

La stagione 2026 del beach volley italiano si apre con due vittorie consecutive per la coppia Claudia Scampoli e Giada Bianchi all’Elite 16 di João Pessoa. Le atlete hanno superato le difficoltà fisiche iniziali, battendo avversarie brasiliane e danesi in due set secchi. Domani si gioca l’accesso agli ottavi contro gli statunitensi CruzBrasher. Il percorso delle azzurre non è stato lineare: dopo un esordio complicato contro Thainara e Verena, la coppia ha mostrato resilienza ribaltando il primo set ai vantaggi. La solidità mentale è stata la chiave per gestire lo svantaggio iniziale anche nella sfida successiva contro Bisgaard e Høg. Il risultato mette le italiane in una posizione favorevole per evitare i sedicesimi diretti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Beach volley: Scampoli e Bianchi vincono due volte a João Articoli correlati Elite 16 João Pessoa, Scampoli e Bianchi subito protagoniste: doppio successo nel girone. Altri azzurri pronti al rientroÈ iniziata nel migliore dei modi la stagione sul campo per l’Italia del beach volley, presente con una sola coppia nel World Tour. Beach Zone | Andrea Zurini: dal campo all’insegnamento, il beach volley raccontato da chi lo viveFrancesco Pagliarini: dalla frattura al titolo italiano! La rinascita del talento azzurro ? Nuovo appuntamento con Beach Zone, il format di OA Sport... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Beach volley Temi più discussi: Beach Pro Tour 2026: al via l’Elite16 di Joao Pessoa per Bianchi/Scampoli; Elite 16 João Pessoa, Scampoli e Bianchi subito protagoniste: doppio successo nel girone. Altri azzurri pronti al rientro; Scampoli e Bianchi partono con una vittoria a Joao Pessoa; Beach Volley: partenza perfetta per Bianchi/Scampoli. Due vittorie su due a Joao Pessoa. Elite 16 João Pessoa, Scampoli e Bianchi subito protagoniste: doppio successo nel girone. Altri azzurri pronti al rientroÈ iniziata nel migliore dei modi la stagione sul campo per l’Italia del beach volley, presente con una sola coppia nel World Tour. Claudia Scampoli e ... oasport.it Beach volley: Bianchi e Scampoli in campo nella prima tappa Elite 16 di Joao PessoaÈ tutto pronto per il primo Elite16 stagionale del Beach Pro Tour 2026 e per il conseguente ritorno del grande beach volley internazionale con protagoniste le coppie azzurre. Da oggi, mercoledì 11 mar ... napolimagazine.com BEACH VOLLEY | Corigliano-Rossano ospiterà i tornei europei Futures dal 17 al 20 settembre 2026! #BeachVolley2026 - facebook.com facebook #Riva sceglie il beach volley al posto del padel #corrierechieri #edicola #digitale x.com