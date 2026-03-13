B&B boom vendite online triplicate | in Italia chiude un negozio all’ora

In Italia, il settore dei bed and breakfast sta vivendo una forte crescita, con le vendite online che sono triplicate negli ultimi anni. Nel frattempo, tra il 2012 e il 2025, sono stati chiusi circa 156 mila negozi, rappresentando più di un quarto dei punti vendita scomparsi nel paese. Ogni ora, in media, chiude un esercizio commerciale.

Analisi di Confcommercio: tra il 2012 e il 2025 scomparsi 156mila punti vendita, oltre un quarto del totale. Crescono solamente le attività del comparto alloggio e ristorazione (+19mila), sempre più locali sfitti. L’avanzata inarrestabile del commercio online, il cambio di destinazione d’uso di un numero crescente di immobili destinati al turismo mordi e fuggi, con la proliferazione di case vacanza e B&B, ha determinato una progressiva desertificazione commerciale. Botteghe, piccoli punti vendita, negozi di prossimità soprattutto attività artigiane che rappresentavano la caratteristica dei centri urbani italiani, sono diventati sempre più una rarità. 🔗 Leggi su Laverita.info Articoli correlati In dieci anni boom dei creator digitali: imprese triplicate in ItaliaABBONATI A DAYITALIANEWS Oltre 25mila attività nate dalla content creation In Italia sono più di 25mila le imprese attive nel campo della creazione... Leggi anche: Beer&Food Attraction chiude con il +7% di visitatori: boom della mixology e dell’analcolico Tutti gli aggiornamenti su B amp B boom vendite online triplicate... Argomenti discussi: Metamorfosi Piacenza: meno negozi di abbigliamento, boom di B&B e ristorazione. Lotteria Italia 2026, boom di vendite in Toscana. Come seguire l’estrazione dei biglietti in tv oggi 6 gennaioFirenze, 6 gennaio 2026 – Si avvicina il momento dell’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025-26, in programma stasera, martedì 6 gennaio, in diretta tv durante la trasmissione ... lanazione.it Boom dell'e-commerce, ma il 90% delle vendite è nei negoziIl commercio elettronico cresce più del doppio in Italia rispetto a quello tradizionale dei piccoli negozi di prossimità, che però resistono al boom dell'online, visto che quasi il 90% delle vendite ... ansa.it